18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе при пожаре в хозпостройке погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 февраля в 23.52 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в деревне Бринево Житковичского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1972 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-