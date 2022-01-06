В Житковичском районе в результате небезопасного обгона погиб водитель легковушки

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе столкнулись два автомобиля - один водитель погиб, три человека пострадали, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария случилась 5 января примерно в 13.05 на трассе Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины. 55-летний водитель "Ауди" при обгоне не убедился в безопасности, выехал на встречку и столкнулся с "Пежо", за рулем которого был 31-летний мужчина.

Водитель "Ауди" погиб на месте происшествия. Водитель "Пежо" и его 52-летний и 25-летний пассажиры получили травмы. Их доставили в больницу.-0-