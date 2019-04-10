В Жлобине 18-летняя велосипедистка попала под колеса минивэна

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием 18-летней велосипедистки произошла вечером 9 апреля в Жлобине, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Девушка ехала по проезжей части улицы Шоссейной. "При повороте налево не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автомобилем "Тойота Пикник" под управлением 28-летнего водителя, который ехал во встречном направлении", - рассказали в ГАИ.
Велосипедистка госпитализирована в травматологическое отделение райбольницы.
В ГАИ напомнили велосипедистам, что двигаться на этом транспорте необходимо по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для пешеходов. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу нужно катить велосипед рядом с собой.-0-
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