В Жлобине 83-летний велосипедист врезался в попутный грузовик

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине 83-летний велосипедист столкнулся с попутным Renault Kerax, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Днем 18 августа велосипедист двигался по тротуару со стороны улицы Ленинградской райцентра. "При съезде на проезжую часть улицы Козлова столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем, за рулем которого находился 43-летний водитель", - рассказали в ГАИ региона.

Велосипедист госпитализирован в отделение травматологии центральной райбольницы.-0-