В Жлобине 83-летний велосипедист врезался в попутный грузовик

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине 83-летний велосипедист столкнулся с попутным Renault Kerax, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Днем 18 августа велосипедист двигался по тротуару со стороны улицы Ленинградской райцентра. "При съезде на проезжую часть улицы Козлова столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем, за рулем которого находился 43-летний водитель", - рассказали в ГАИ региона.
Велосипедист госпитализирован в отделение травматологии центральной райбольницы.-0-
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