В Жлобине горели отходы искусственного меха

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине на площади около 500 кв.м горели отходы производства искусственного меха, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасатели получили сообщение о том, что на улице Промышленной в райцентре горят отходы мехового производства, 1 сентября в 18.34.

На указанной площадке, принадлежащей местной меховой фабрике, в основном хранились уложенные в штабеля 20х10 м и высотой от 2 до 7 м волокнистые щелочестойкие отходы производства искусственного меха, состоящие из нитрона и лавсана. Данные отходы используются для изготовления утеплителя вентилируемых фасадов.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил 500 кв.м отходов меха. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.-0-