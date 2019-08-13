В Жлобине мошенник обещал знакомым вернуть из ГАИ водительское удостоверение

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине мошенник обманул знакомую, пообещав решить вопрос с возвратом из ГАИ водительского удостоверения ее мужа, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В милицию обратилась местная жительница, муж которой в этом году был лишен водительского удостоверения за управление авто в нетрезвом состоянии. "Решить вопрос о возврате заветного документа подрядился 26-летний знакомый из Стрешина. Он убедил семейную пару, что имеет связи в правоохранительных органах. Заверял, что готов не только посодействовать, но и вложить свои деньги, чтобы помочь друзьям. Те согласились", - рассказали в УВД.

Некоторое время мужчина продолжал обманывать знакомую, просил прислать ему на почту фотографии ее мужа якобы для изготовления удостоверения. Подтверждал, что все близится к благополучному разрешению вопроса.

В середине июля супруги вместе с доброжелателем отправились в ГАИ Жлобинского РОВД. "По дороге помощник сказал, что сам не потянет полный выкуп удостоверения - необходима финансовая помощь. Цена вопроса - Br320. Женщина сняла наличные в банкомате и передала мошеннику. Забрав деньги, тот зашел в здание ГАИ, походил там некоторое время, как оказалось потом - для виду, и вернулся, сказав, что все в порядке и нужно подождать - их скоро вызовут", - уточнили правоохранители.

Однако звонков из ГАИ не поступало. Женщина настойчиво напоминала приятелю об обещании, но тот под различными предлогами тянул время. Позже признался, что все сорвалось, а наличные вернет, как только заработает. Спустя почти месяц ожиданий жительница Жлобина все же решила обратиться с заявлением в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК (мошенничество). Подозреваемый, ранее судимый за аналогичное преступление, задержан.-0-