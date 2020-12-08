В Жлобине мужчина бросал камни в автомобили милиции

8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задержан очередной участник массовых беспорядков в Жлобине. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 21-летнего жителя райцентра вышли оперативники областного управления ГУБОПиК МВД. С 9 по 11 августа молодой человек вместе с другими радикально настроенными участниками протеста бросал камни в стоящие и проезжающие автомобили милиции", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Задержанный признан подозреваемым.

Фигурант является активным пользователем различных радикальных Telegram-каналов и групп деструктивной направленности.-0-