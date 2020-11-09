В Жлобине мужчина сделал циничные надписи на дорожной разметке и ЛЭП - дело направлено в суд

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жлобинского района направила в суд уголовное дело об осквернении и порче имущества, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Фигурантом по делу проходит 34-летний мужчина. Нетрезвый молодой человек в один из сентябрьских вечеров нанес краской на дорожную разметку и опоры линий электропередачи в Жлобине циничные надписи и изображения, в том числе нецензурные. Вину в содеянном признал, причиненный КДЖЭП "Жилкомсервис 2" ущерб полностью возместил.
Как уточнили в областной прокуратуре, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство с особой жестокостью и участие в массовых беспорядках.
Уголовное дело находилось в производстве Жлобинского РОСК. После изучения материалов дела прокурор пришел к выводу о наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности. Согласился с квалификацией действий обвиняемого по ст.341 УК. Прокурор оставил без изменения ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-