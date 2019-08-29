В Жлобине нетрезвый бесправник угнал авто

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине пьяный бесправник угнал авто, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Поздно ночью 24 августа экипаж ГАИ остановил для проверки водителя Citroen Xsara под управлением 35-летнего местного жителя. Мужчина был за рулем в нетрезвом состоянии, а также не имел права управления транспортным средством. "В отношении гражданина было составлено два административных протокола. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку", - рассказали в ГАИ региона.

Нарушитель признался инспекторам, что взял авто своего родственника. Однако вскоре выяснилось, что водитель и владелец легковушки в родственных связях не состоят. "После совместного распития спиртных напитков хозяин машины уснул, а его товарищ, не сообщая никому, взял ключи от автомобиля и уехал", - пояснили в областной ГАИ.

Пропажу автомобиля владелец заметил спустя 2 дня, о чем сообщил в милицию. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Беларуси (угон автодорожного транспортного средства). Известно, что мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством, 4 раза привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде и 13 - без прав.-0-