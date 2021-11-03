В Жлобине осудили двух парней за надругательство над госфлагом

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жлобинского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Жлобина, которым инкриминировано надругательство над госсимволикой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дела, двое молодых людей в сентябре 2020 года в состоянии алкогольного опьянения сорвали Государственный флаг Беларуси со здания почтового отделения в Жлобине, а позже пытались его порвать и поджечь. Однако не смогли этого сделать из-за особенностей ткани. "Они совершили также иные действия в отношении госсимвола", - отметили в прокуратуре.

Далее один из обвиняемых бросил полотнище флага на землю и стал топтать его ногами.

Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. В марте 2021 года оба были осуждены за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, активное участие в незаконных массовых мероприятиях. Тогда обвиняемым суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

В этот раз после изучения представленных государственным обвинителем доказательств суд Жлобинского района назначил обвиняемым наказание в виде 1 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В итоге каждому из фигурантов по совокупности преступлений назначено окончательное наказание - 2 года 8 месяцев лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-