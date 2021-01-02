2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 1 января. "В 19.35 50-летний водитель автомобиля Renault Megane Scenic двигался по улице Парижской Коммуны. В районе дома №21 мужчина, находившийся на тротуаре, внезапно вышел на проезжую часть дороги в непосредственной близости от автомобиля. В результате произошел наезд", - рассказали в УВД.

46-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

"Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Зимой следует учитывать увеличенную тормозную дистанцию и скоростной режим. Вблизи пешеходного перехода необходимо снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства и при необходимости пропустить пешехода. В свою очередь пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах и только после остановки автомобилей. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.-0-