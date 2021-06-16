В Жлобине подросток на велосипеде врезался в грузовик, он в реанимации

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине 15-летний велосипедист пострадал в ДТП с грузовиком, парня госпитализировали в реанимацию, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 15 июня примерно в 16.00. Подросток двигался на трюковом велосипеде по проезжей части ул. Чапаева. На пересечении с ул. Советской парень не предоставил преимущество в движении и въехал в МАЗ, за рулем которого был 53-летний водитель. "Он двигался по главной дороге и при появлении велосипедиста принял меры к снижению скорости вплоть до остановки машины", - уточнили в ГАИ.

Велосипедист в ДТП получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение Жлобинской центральной райбольницы. -0-