В Жлобине похититель гидроцилиндров перебросил их через забор и попал мужчине в голову

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине местный слесарь решил украсть гидроцилиндры. Тяжелые последствия кражи почувствовал в прямом смысле этого слова владелец одного из частных домов. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Инцидент произошел 3 июля. "51-летний слесарь предприятия в конце рабочего дня захотел похитить два старых гидроцилиндра. Мужчина решил перебросить запчасти через забор на малолюдную улицу, но по ошибке бросил их во двор частного дома. Один из них упал на голову 28-летнему мужчине", - рассказали подробности в СК.
Потерпевший получил менее тяжкие телесные повреждения, поэтому в отношении горе-похитителя возбуждено уголовное дело по ст.155. В отдельное производство выделен материал о совершении административного правонарушения в виде мелкого хищения.-0-