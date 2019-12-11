В Жлобине при пожаре поврежден склад частного предприятия

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Склад и деревообрабатывающий станок частного предприятия повреждены в Жлобине при пожаре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в кирпичном здании по улице Козлова райцентра поступило сегодня в 4.40. Горела кровля. Прибывшие спасатели в течение 13 минут ликвидировали пожар.

Огонь уничтожил кровлю, повредил имущество внутри склада и деревообрабатывающий станок, который находился под навесом возле здания.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - занос постороннего источника зажигания неустановленным лицом.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС