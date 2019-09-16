В Жлобине при пожаре спасены хозяйка квартиры и ее сын

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Жлобине работники МЧС спасли двух человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Первомайской в Жлобине поступило спасателям 15 сентября в 20.18. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окна квартиры на третьем этаже шел черный дым. При проведении разведки работники МЧС обнаружили и спасли хозяйку квартиры (пенсионерка 1954 года рождения была в комнате), а также ее сына 1975 года рождения, который находился на кухне. Пострадавших с диагнозом "отравление продуктами горения" доставили в больницу.

Спасатели ликвидировали пожар. Эвакуация жильцов дома не понадобилась. Огнем уничтожены постельные принадлежности, повреждены мебель, имущество в комнате.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-