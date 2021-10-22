В Жлобине работники ОСВОДа спасли тонувшего в Днепре мужчину

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине спасли мужчину, который тонул в реке. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
21 октября в 14.48 спасателям поступило сообщение о тонущем человеке в реке Днепр в Жлобине по ул. Карла Маркса. Работники ОСВОДа спасли гражданина 1968 года рождения. С предварительным диагнозом "переохлаждение" он госпитализирован в учреждение здравоохранения Жлобинской центральной районной больницы.
"Работниками МЧС работы не проводились", - отметили в МЧС.-0-