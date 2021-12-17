В Жлобине ребенок попал под колеса легковушки, он в реанимации

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине семилетний мальчик попал под колеса легковушки, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 16 декабря примерно в 7.40. 60-летний водитель на "Ауди 80" при выезде на перекресток на желтый сигнал светофора совершил наезд на 7-летнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в реанимацию.

Госавтоинспекторы просят родителей постоянно объяснять детям основные требования дорожной безопасности. "Они должны знать, что переходить и тем более перебегать проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора, строго запрещено. А перед тем, как перейти дорогу, нужно обязательно посмотреть по сторонам и убедиться в том, что все водители остановились. Если ребенок не осознает всю опасность, которую несет за собой проезжая часть, не отпускайте его без присмотра", - подчеркнули в УГАИ. -0-