В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине в ДТП пострадал семилетний велосипедист, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

ДТП произошло 17 февраля примерно в 14.05. На дворовой территории мальчик внезапно выехал из-за припаркованных вдоль проезжей части машин. В этот момент его сбил автомобиль такси.

Ребенка с травмами госпитализировали в Жлобинскую центральную райбольницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

"У школьников 1-2 классов сейчас дополнительные каникулы, они много времени проводят на улице. Поэтому особое внимание следует уделить юным участникам дорожного движения", - отметили в Госавтоинспекции.-0-