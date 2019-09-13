В Жлобине сгорело 5 т соломы, спасено 85 т

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине сгорело 5 т соломы, работники МЧС спасли от огня 85 т, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о горении скирды соломы в рулонах в Жлобине в районе ул.Козлова поступила 12 сентября в 22.25. Спасатели ликвидировали пожар. Пламенем уничтожено 5 т соломы, от огня спасено 85 т. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом.-0-