В Жлобине столкнулись 11 транспортных средств

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине сегодня утром на путепроводе по ул.Полевой в двух ДТП столкнулись 11 транспортных средств, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Первая авария произошла около 7.30. Из-за неправильно выбранной скорости и того фактора, что водители не учли погодные условия, состояние проезжей части, столкнулись пять транспортных средств.

Спустя небольшой промежуток времени по этим же причинам и невнимательности участников дорожного движения столкнулись еще 6 авто.

В УГАИ отметили, что часть транспортных средств была на летней резине. В обоих ДТП никто не пострадал.

Госавтоинспекторы просят водителей учитывать сложившиеся погодные условия, выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, соблюдать безопасную дистанцию, избегать ненужного маневрирования.-0-