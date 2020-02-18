В Жлобине суд вынес приговор по делу о ДТП с подростком-велосипедистом

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района вынес приговор 36-летнему жителю райцентра по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб подросток 2005 года рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

Смертельное ДТП произошло 17 октября 2019 года. Обвиняемый, управляя ЗИЛом, принадлежащим КЖУП "Уником", сбил подростка-велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Суд признал водителя грузовика виновным по ч.2 ст.317 УК. Мужчину приговорили к лишению свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен на пять лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, суд постановил взыскать с КЖУП "Уником" в пользу матери подростка Br70 тыс. компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован. Меру пресечения мужчине до вступления приговора в силу изменили с личного поручительства на заключение под стражу.-0-