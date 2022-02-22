В Жлобине таксист сбил девушку, она в реанимации

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине таксист сбил девушку, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 21 февраля 25-летний водитель на автомобиле-такси "Фольксваген Поло" ехал по ул. Барташова райцентра. "Он не предоставил преимущество и совершил наезд на 26-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшую с травмами доставили в реанимацию больницы.

В областной Госавтоинспекции напомнили водителям: подъезжая к остановочным пунктам, перекресткам и особенно к пешеходным переходам необходимо обязательно снижать скорость вплоть до остановки авто. "Это именно те участки дорог, где возможно внезапное появление пешеходов. Также не забывайте, что согласно ПДД вы обязаны предоставлять преимущество всем пешеходам, которые переходят проезжую часть по регулируемому или нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходам также стоит быть внимательными и предусмотрительными", - подчеркнули в УГАИ.-0-