В Жлобине установили двух участников августовских беспорядков

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД по Гомельской области и СК при расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в Жлобине, которые происходили в августе прошлого года, установили двух активных участников тех событий. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Подозреваемые - 22-летние жлобинчане.

"Найдены доказательства, что парни были активными участниками незаконных массовых мероприятий и протестных акций, являлись пользователями Telegram-каналов и групп деструктивной направленности", - отметили в УВД.

Один из молодых людей ранее судим за незаконный оборот наркотических средств, он является сторонником политически активной субкультуры. "Вероятно, он втянул в деструктивную деятельность и своего товарища", - добавили в отделении информации и общественных связей.

Парней задержали и отправили в ИВС Жлобинского РОВД.-0-