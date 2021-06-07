В Жлобине установили участников августовских беспорядков

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельского областного управления ГУБОПиК МВД и следователи при расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в Жлобине, происходивших в августе прошлого года, установили еще двух жителей райцентра, причастных к событиям, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Правоохранители вышли на 31-летнего и 57-летнего мужчин. "Получены свидетельства, что оба являлись активными участниками протестных акций, пользователями Telegram-каналов и групп деструктивной направленности", - проинформировали в УВД.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.-0-