В Жлобине водитель БМЗ вывез с завода почти 14 т черного металла

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине задержали водителя БМЗ, который вывез с завода почти 14 т черного металла, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"Утром 1 августа начальник отделения охраны БМЗ Жлобинского отдела Департамента охраны капитан милиции Дмитрий Бежелев и командир взвода капитан милиции Виталий Тимофеев проверяли на выезде через транспортную проходную грузовой автотранспорт. К воротам подъехал груженный горячим шлаком МАЗ-двадцатитонник. 25-летний водитель явно нервничал, показывая документы. Наружный досмотр грузовика не выявил нарушений. Дмитрий Бежелев решил выяснить, куда отправится самосвал", - рассказали в УВД.

Сотрудники милиции вместе с представителями внутренней охраны БМЗ последовали за большегрузом. МАЗ поехал через лесной массив на полигон, где складируют шлак. Машина остановилась, поднялся кузов для выгрузки. Вначале посыпался шлак, а затем - круглые брикеты металлической стружки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси. Подозреваемый задержан.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома