В Жлобине водитель БМЗ вывез с завода почти 14 т черного металла

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине задержали водителя БМЗ, который вывез с завода почти 14 т черного металла, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
"Утром 1 августа начальник отделения охраны БМЗ Жлобинского отдела Департамента охраны капитан милиции Дмитрий Бежелев и командир взвода капитан милиции Виталий Тимофеев проверяли на выезде через транспортную проходную грузовой автотранспорт. К воротам подъехал груженный горячим шлаком МАЗ-двадцатитонник. 25-летний водитель явно нервничал, показывая документы. Наружный досмотр грузовика не выявил нарушений. Дмитрий Бежелев решил выяснить, куда отправится самосвал", - рассказали в УВД.
Сотрудники милиции вместе с представителями внутренней охраны БМЗ последовали за большегрузом. МАЗ поехал через лесной массив на полигон, где складируют шлак. Машина остановилась, поднялся кузов для выгрузки. Вначале посыпался шлак, а затем - круглые брикеты металлической стружки.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси. Подозреваемый задержан.-0-
Фото УВД Гомельского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2796 BYN
|2.279 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0553 BYN
|2.056 BYN
|2.064 BYN
|RUB
|3.1743 BYN
|3.17 BYN
|3.18 BYN