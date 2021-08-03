3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине водитель легковушки сбила 10-летнюю девочку-пешехода, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария с участием ребенка произошла 2 августа около 20.05 в райцентре, когда 28-летняя женщина-водитель ехала на Skoda Octavia по ул.Первомайской в сторону ул.Войкова. По предварительным данным УГАИ, школьница перебегала проезжую часть в неустановленном для этого месте.

С травмами девочку госпитализировали в травматологическое отделение Жлобинской ЦРБ.

Еще одно ДТП произошло вчера в Рогачевском районе. Около 16.20 нетрезвый 28-летний водитель на Alfa Romeo ехал по ул.Школьная д.Зборов, не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину. После этого врезался в хозпостройку домовладения, затем в результате заноса выехал на левую обочину, где врезался в дерево. В ДТП пострадал 35-летний пассажир, который ехал на переднем сидении. Его госпитализировали в Рогачевскую ЦРБ.

В Госавтоинспекции просят родителей проводить с детьми профилактические беседы о правилах поведения на дороге и вблизи нее. "Ваш ребенок должен понимать и осознавать, какую опасность несет проезжая часть. Каждый раз повторяйте, что перебегать дорогу в неустановленных местах опасно для жизни. Водителям напоминаем о соблюдении безопасного скоростного режима. За рулем будьте внимательны, бдительны и ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения. Не ставьте лишний раз под угрозу свою жизнь и жизни других людей. Помните о тех ужесточенных мерах, которые предусмотрены для всех, кто позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде", - подчеркнули в УГАИ.-0-