В Жлобине возбуждено уголовное дело за ложный донос на правоохранителя

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский районный отдел Следственного комитета провел проверку по заявлению 25-летнего жителя Жлобина по факту причинения ему телесного повреждения сотрудником органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Согласно материалам проверки, ночью 17 августа 2020 года на линию 102 позвонил нетрезвый мужчина и сообщил о совершенном в отношении него преступлении. По адресу заявителя незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Мужчина пояснил, что хочет привлечь к ответственности сотрудника милиции, который причинил ему телесные повреждения.

При получении объяснения заявитель указал, что вечером 13 августа ехал на велосипеде с работы домой по улице Полевой и в 19.15 был остановлен тремя сотрудниками милиции. Мужчина утверждал, что два милиционера завели ему руки за спину, а третий ударил резиновой палкой по левой голени. После этого правоохранители якобы провели с ним профилактическую беседу по теме несанкционированных митингов и отпустили без составления процессуальных документов. Со слов мужчины, по пути домой он почувствовал боль в пальце левой ноги и решил привлечь милиционера к ответственности.

Установлено, что в период времени, указанном заявителем как время совершения преступления, мужчина находился по месту жительства. Он не обращался за медицинской помощью в учреждения здравоохранения ни 13 августа, ни в последующие дни. Во время проверки заявитель направлялся в подразделение ГКСЭ для прохождения судебно-медицинской экспертизы, однако туда он так и не прибыл.

При дополнительном опросе заявителя следователь предоставил ему все добытые сведения, после чего мужчина сознался во лжи. Житель Жлобина пояснил, что придумал инцидент с милиционерами, так как поссорился с сожительницей и решил ей досадить. При проверке факт незаконного применения физической силы или специальных средств в отношении заявителя не подтвердился, информация о совершенном преступлении опровергнута собранными следователем материалами. Жлобинский РОСК принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Уголовное дело возбуждено в отношении заявителя по ч.1 ст.400 (заведомо ложный донос о совершении преступления) УК. Сейчас мужчина находится в статусе подозреваемого, с ним проводятся следственные действия.-0-