В Жлобине задержали братьев, участвовавших в массовых беспорядках в райцентре

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине задержали братьев-близнецов, принимавших участие в массовых беспорядках в райцентре. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет об августовских протестах в районе центральной площади города металлургов. Оперативники установили, что в акциях активно участвовали два 22-летних брата-близнеца.

"Молодые люди забрасывали камнями и тротуарной плиткой милиционеров и их служебный транспорт. Происходящее снимали на мобильные телефоны и размещали видео в деструктивных Telegram-каналах", - уточняется в сообщении.

Братьев задержали сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН 4 и 5 ноября в Жлобине.

Следователи признали близнецов подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее по фактам совершения групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

Фигуранты ранее судимы за хулиганство, один из них является активным участником праворадикальной околофутбольной группировки.-0-