В Жлобине задержали двух праворадикальных фанатов за участие в массовых беспорядках

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За участие в августовских беспорядках в Жлобине задержали двух фанатов-праворадикалов. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН задержали 17 ноября в Жлобине двух местных жителей 19 и 24 лет. Установлено, что в августе возле центральной городской площади молодые люди бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт. Задержанных признали подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее.

"Накануне фигуранты договорились между собой, что в случае задержания будут отрицать свое участие в массовых беспорядках. Однако один из них в итоге рассказал правду и раскаялся", - отметила Ольга Чемоданова. Пресс-секретарь добавила, что парни - активные участники праворадикальной фанатской группировки.-0-