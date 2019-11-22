В Жлобине завершено расследование похищения 7-летней девочки

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский районный отдел СК завершил расследование уголовного дела о похищении семилетней девочки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как сообщалось, в июне жительница райцентра в неизвестном направлении увела чужого ребенка с детской площадки. Вернувшись с работы, бабушка не обнаружила внучки и обратилась в милицию. В это время похитительница вывезла ребенка за пределы республики. Через два дня женщину, объявленную в розыск, задержали в Тверской области (Россия). Ребенок был с ней. Впоследствии девочка рассказала, что женщина пообещала отвезти ее к маме, которую она давно не видела.

Похитительнице семилетней девочки из Жлобина предъявлено обвинение Жлобинский РОСК вынес постановление о предъявлении обвинения этой женщине. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас она находится на территории России.

Ребенка передали законным представителям. Задержанную в России белоруску заключили под стражу и экстрадировали на родину. "Женщина знакома с матерью девочки и ранее несколько раз виделась с малолетней. Опекуном ребенка является бабушка, так как мать лишена родительских прав. Девочка проживала в квартире бабушки и дедушки, в которой периодически жила и ее мать", - рассказала Мария Кривоногова.

Следователи допросили родственников, соседей и знакомых фигурантов уголовного дела, изучили видеозаписи камер наблюдения, установленных на улицах города. Провели очную ставку между экстрадированной женщиной и матерью девочки. По заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает психическим расстройством - она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Комиссия пришла к выводу о необходимости назначения ей принудительных мер безопасности и лечения.

Жлобинский РОСК квалифицировал действия женщины по п.1 ч.2 ст.182 УК Беларуси (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).-0-