В Жлобине завершили расследование дела о насилии в отношении милиционера

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о насилии в отношении заместителя начальника Жлобинского РОВД, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Вечером 10 августа в Жлобине проходили массовые уличные беспорядки. Заместитель начальника РОВД - начальник милиции общественной безопасности вместе с другими сотрудниками нес службу. Для выявления участников беспорядков, пытавшихся скрыться, правоохранители останавливали и проверяли транспорт, который двигался со стороны эпицентра беспорядков.

Среди прочих остановили Volkswagen, за рулем был 27-летний местный житель. Подойдя к автомобилю, замначальника РОВД потребовал у водителя предъявить документы и выйти из машины. Мужчина требования не выполнил. Милиционер попытался открыть водительскую дверь, однако она была заблокирована. Жлобинчанин хотел скрыться и резко начал двигаться задним ходом, при этом кисть руки милиционера оказалась заблокирована ручкой водительской двери. "Водитель умышленно ускорил движение и протянул милиционера за машиной, травмировав его", - отметила Мария Кривоногова. Чтобы остановить авто, милиционер разбил боковое стекло рацией.

С места происшествия водитель скрылся, однако его оперативно задержали. Жителю Жлобина предъявили обвинение по ст.364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности). Мужчина под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель добавила, что обвиняемый ранее более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.-0-

Фото УСК по Гомельской области