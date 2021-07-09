В Жлобине женщина выбросила из окна бутылку и попала в ребенка

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине женщина выбросила бутылку из окна и попала в ребенка, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент случился в конце июня. Вечером 27-летний горожанин с двухлетней дочерью проходил мимо многоэтажки в микрорайоне №17. В этот момент сверху на девочку упала бутылка и попала в плечо малышки, причинив ей телесные повреждения.

Милиция установила хулиганку. Ею оказалась 53-летняя горожанка. Как выяснилось, она выпила алкоголь и выбросила из окна седьмого этажа пустую литровую бутылку из-под водки.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Фигурантку задержали.-0-