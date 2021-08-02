В Жлобинском районе авто врезалось в опору линии электропередач

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе спасатели деблокировали водителя автомобиля, попавшего в ДТП, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

1 августа в 7.07 в центр оперативного управления Жлобинского районного отдела по ЧС поступило сообщение о том, что в Жлобинском районе в д.Майское произошло столкновение легкового автомобиля с опорой линии электропередач. "По прибытии к месту вызова спасатели установили, что водитель 1997 года рождения, управляя легковым автомобилем БМВ-325, не справился с управлением и совершил столкновение со столбом линии электропередач, после чего автомобиль опрокинулся на крышу. В автомобиле находился пассажир 2001 года рождения, который при ударе вылетел из салона автомобиля. В результате столкновения водитель легкового автомобиля оказался зажат на водительском сидении", - отметили в ведомстве.

Спасатели при помощи специальных инструментов и оборудования деблокировали водителя и передали работникам скорой медицинской помощи. После медосмотра спасенный водитель и пассажир с различными травмами были госпитализированы.-0-

Фото Гомельского областного УМЧС