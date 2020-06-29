29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе автомобиль сбил внезапно выбежавшего на дорогу мальчика. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"27 июня около 15.00 в д.Папоротное Жлобинского района 46-летний водитель "Форда", двигаясь по ул.Октябрьской, наехал на 6-летнего пешехода. По информации ГАИ, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоявшего на обочине автомобиля", - говорится в сообщении.

Ребенок с травмами госпитализирован.-0-