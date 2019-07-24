В Жлобинском районе горел коровник

24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время пожара на молочно-товарной ферме в деревне Ректа в Жлобинском районе едва не погибли 400 коров, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Пожар в коровнике начался вчера во время вечерней дойки. Когда к месту вызова прибыли спасатели, открытым пламенем горела крыша строения. Работники сельхозпредприятия до приезда МЧС вывели всех животных из горящего здания. Пожар ликвидировали спасатели.
Огнем повреждены 200 кв. м кровли, потолочное перекрытие и доильная установка. Пострадавших нет.
Причина устанавливается. Предварительная версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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