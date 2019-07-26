В Жлобинском районе искали мальчика, которого отчим оставил в машине и ушел за грибами

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе отчим оставил 6-летнего мальчика в машине, а сам ушел в лес за грибами. Когда мужчина вернулся, в салоне авто было пусто, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В оперативно-дежурную службу Жлобинского РОВД 25 июля в 10.20 позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что в лесу пропал его пасынок. На место происшествия незамедлительно выехали четыре милицейских наряда. Об инциденте сообщили в МЧС и местному участковому инспектору, который подключил и лесников.

Выяснилось, что мама была на работе, а отчим решил направиться за грибами, взяв с собой пасынка. Мальчик не захотел идти в лес и остался в машине с телефоном в руках. Спустя пять минут мужчина вернулся к авто, но в машине никого не было. Мобильник лежал на заднем сидении.

Как рассказал заместитель начальника уголовного розыска УВД облисполкома Евгений Бобрик, выбывший на место происшествия, по пути следования поступала различная информация, которую оперативно проверяли. Также тормозили весь встречный транспорт, но результатов это не давало. Вскоре милицейская машина свернула на проселочную дорогу. Навстречу им двигалась иномарка. Когда авто подъехало ближе, из него выскочил водитель и рассказал милиционерам, что он подобрал на дороге мальчика, который потерялся. Водитель предложил ребенку свою помощь в поиске родителей. К слову, малыш успел пройти 2 км от машины, на которой приехал с отчимом.

Начальник ОВД Жлобинского райисполкома Геннадий Мельник провел с отчимом беседу, разъяснив возможные последствия этого инцидента.-0-