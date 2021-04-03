В Жлобинском районе из-за утечки жидких удобрений загрязнено более 200 кв.м сельхозземель

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка около 85 т удобрений произошла на территории неохраняемого склада возле деревни Майское Жлобинского района, загрязнены сельхозземли, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Во второй половине дня 2 апреля в МЧС поступило сообщение о загрязнении сельскохозяйственных земель комплексной азотной смесью на площади 206 кв.м. Причиной стало механическое повреждение трех металлических емкостей (10 т, 25 т и 60 т) с последующей утечкой около 85 т удобрений на территории неохраняемого склада удобрений, принадлежащего ОАО "Бобовский".

Пострадавших в результате инцидента нет. Работники Жлобинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы почвы для проведения анализов.-0-