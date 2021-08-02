В Жлобинском районе легковушка врезалась в столб - водитель и пассажир в больнице

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе легковушка врезалась в столб - водитель и пассажир госпитализированы, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Авария произошла на ул.Центральной в деревне Майское утром 1 августа. Легковой автомобиль врезался в опору линии электропередач. Потребовалась помощь спасателей.

Как выяснилось, водитель 1997 года рождения ехал на BMW-325 и не справился с управлением. После столкновения со столбом автомобиль опрокинулся на крышу. Пассажир 2001 года рождения при ударе вылетел из салона авто, а водитель оказался зажат на своем сиденье.

Спасатели деблокировали водителя, уложили на носилки и передали работникам скорой медицинской помощи.

После осмотра медицинскими работниками водитель и пассажир госпитализированы.-0-