В Жлобинском районе мужчина ночь просидел в 4-метровой яме

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Мормоль Жлобинского района 50-летний мужчина упал в 4-метровую яму, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сообщение от фельдшера с просьбой поднять человека на поверхность поступило в службу спасения утром 29 апреля.
Как выяснилось, 50-летний мужчина 28 апреля около 22.00 возвращался домой от родственников из соседней деревни Александров. "В темное время суток возле подстанции не заметил вырытую яму и упал в нее. Размеры ямы 6х6 глубиной 4 м. Вокруг была натянута оградительная лента. У мужчины не было мобильной связи. Только утром следующего дня его обнаружили родственники", - рассказала Ксения Шингирей.
Работники МЧС достали человека из ямы и передали медикам. С предварительным диагнозом "закрытый перелом правого бедра" пострадавшего госпитализировали в райбольницу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.349 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.102 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.254 BYN
|3.268 BYN