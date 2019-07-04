В Жлобинском районе нашли пропавшую в лесу пенсионерку

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе найдена пропавшая в лесу пенсионерка, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В центр оперативного управления Жлобинского районного подразделения МЧС 1 июля в 19.00 поступило сообщение о том, что в лесном массиве потерялась женщина. Выяснилось, что около 15.00 жительница деревни Антоновка 1957 года рождения ушла вместе с соседкой в лес за ягодами. Спустя некоторое время пенсионерка позвонила соседке и сказала, что заблудилась и напугана, после чего связь прервалась.

На поиски пропавшей незамедлительно выехали спасатели, в том числе работники Республиканского отряда специального назначения МЧС со служебными собаками. В поисках также были задействованы более 80 сотрудников районного отдела внутренних дел, лесники, волонтеры.

Поисковые работы методом прочесывания леса в первый день результатов не принесли. Спасатели на квадроцикле обследовали около 60 км труднодоступных лесных дорог. "Прочесывание было затруднено тем, что в этой местности множество поваленных деревьев и густой кустарник, а также ям, оврагов и танковых капониров, оставшихся со времен Великой Отечественной войны", - рассказал старший инженер Республиканского отряда специального назначения МЧС Евгений Высоцкий.

2 июля было принято решение разбить лагерь и остаться на ночевку в лесу. Ранним утром 3 июля при обследовании лесной дороги пропавшая женщина была найдена. Ее привели в лагерь, накормили, напоили теплым чаем, передали работникам скорой для осмотра, а затем доставили домой.-0-