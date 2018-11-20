В Жлобинском районе отец избил трехлетнего сына: возбуждено уголовное дело

20 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Прокурор Жлобинского района встал на защиту прав ребенка и возбудил уголовное дело в отношении его отца. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

На факт избиения трехлетнего жителя деревни Дворище его отцом прокуратура Жлобинского района обратила внимание при изучении материалов РОВД. Установлено, что вечером 3 ноября мужчина 1981 года рождения дома избил ребенка: нанес сыну не менее семи ударов по различным частям тела. По заключению эксперта, мальчику причинены легкие телесные повреждения.

Отец ребенка нигде не работал, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Мать мальчика отказалась привлекать мужа к ответственности. В прокуратуре она пояснила, что боится супруга и полагает, что он может причинить вред ее здоровью.

Прокурор Жлобинского района Григорий Яхновец расценил такое поведение матери как неспособность самостоятельно защищать права и законные интересы сына. Несмотря на отсутствие заявления со стороны законного представителя ребенка, в отношении его отца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого телесного повреждения, повлекшего кратковременное расстройство здоровья (ст.153 УК Беларуси).

В прокуратуре напомнили, что в соответствии с ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси во время предварительного следствия производство по такому уголовному делу не может быть прекращено за примирением сторон.

Для организации расследования уголовное дело направлено в Жлобинский районный отдел Следственного комитета Беларуси. Одновременно прокуратура инициировала проверку условий проживания ребенка в семье, а также анализ работы субъектов профилактики с родителями.-0-