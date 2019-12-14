14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе пешехода сбили две иномарки - мужчина погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию МВД.

Несчастный случай произошел 13 декабря около 19.00. "На подъезде к железнодорожной станции Хальч в Жлобинском районе "Ауди А6" сбила мужчину 1970 года рождения. По предварительным данным, он шел в попутном направлении посередине проезжей части, - говорится в сообщении МВД. - В результате столкновения пешехода отбросило на встречную полосу, где его задел "Фольксваген-Пассат".

Фото МВД

Пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время по этому факту проводится проверка. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами.-0-