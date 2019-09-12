12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе пожар в экосистеме тушили шесть часов, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Информация о тепловой аномалии в пойме реки Днепр поступила со спутника в центр оперативного управления Жлобинского районного подразделения МЧС днем 10 сентября. Прибывшие на место ЧС сотрудники лесхоза подтвердили сведения. Горела трава и кустарники на берегу реки в районе деревни Городок на площади 7 га территории предприятия "Стрешинский".

На ликвидацию возгорания были направлены силы и средства районного подразделения МЧС, лесхоза и агропредприятия. Тушение пожара травы усложнялось жаркой погодой. Сказывалась и труднодоступность к возгоранию из-за заболоченности местности.

Впоследствии огонь перекинулся на ближайший лесной массив. Борьба со стихией велась на протяжении шести часов. На ликвидации травяного и лесного пожара было задействовано шесть единиц спецтехники и 17 работников подразделения МЧС, 16 единиц техники и более 50 сотрудников лесхоза.

Огнем уничтожен 1 га леса на территории Стрешинского лесничества и 7 га травы на территории предприятия "Стрешинский".

Рассматриваемая версия причины - оставленный рыбаками непотушенный костер на берегу Днепра.

Всего за сутки ликвидированы пять лесных пожаров на общей площади 9,5 га в Жлобинском, Ельском, Житковичском, Кормянском и Речицком районах, а также два торфяных пожара на 0,4 га в Ельском и Житковичском районах. Возгорания на небольших территориях фиксировали и в минувшие сутки. Так, в Хойникском районе ликвидированы торфяной пожар на площади 0,002 га и возгорание травы и кустарников на 0,2 га.