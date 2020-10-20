20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе ребенок умер от удара током, сообщили БЕЛТА в "Белэнерго".

Трагедия произошла в Малевичах Жлобинского района. На закрытой и огороженной забором с колючей проволокой территории подстанции 35 кВ "Малевичи" был обнаружен семилетний ребенок без признаков жизни со следами электротравмы.

Предположительно, он забрался на комплектное распределительное устройство, приблизился к проводам воздушной линии электропередачи и был смертельно поражен электрическим током.

Обстоятельства и причины несчастного случая расследуют органы внутренних дел Жлобинского района Гомельской области.

Энергетики еще раз напоминают, что проникновение на энергообъекты строго запрещено, и просят родителей не оставлять малолетних детей без присмотра.-0-