В Жлобинском районе сгорело 60 т сена

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе минувшей ночью сгорело 60 т сена, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В 1.57 30 июля в службу спасения поступило сообщение о горении тюков сена в поле за территорией одной из ферм. Выяснилось, что скирда из рулонов сена укоса этого года принадлежит ОАО "Проскурнянский". Территория была не ограждена и не охранялась.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил 60 т сена, спасено 40 т.

Причины произошедшего устанавливаются. Рассматриваемая версия - занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС