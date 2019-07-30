В Жлобинском районе сгорело 60 т сена

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе минувшей ночью сгорело 60 т сена, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
В 1.57 30 июля в службу спасения поступило сообщение о горении тюков сена в поле за территорией одной из ферм. Выяснилось, что скирда из рулонов сена укоса этого года принадлежит ОАО "Проскурнянский". Территория была не ограждена и не охранялась.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил 60 т сена, спасено 40 т.
Причины произошедшего устанавливаются. Рассматриваемая версия - занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом.-0-
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