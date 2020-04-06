В Жлобинском районе спасатели освободили щенка, застрявшего между забором и гаражом

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Жлобинском районе освободили застрявшего между забором сельской школы и кирпичным гаражом щенка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Неравнодушные граждане обратились к спасателям с просьбой достать застрявших между гаражом и забором двух бездомных щенков 5 апреля в 16.26. До приезда работников МЧС удалось помочь одному животному. Спасатели освободили вторую собаку, она не пострадала.

В областном управлении МЧС отметили, что такие инциденты не входят в компетенцию спасателей. Однако каждую ситуацию рассматривают индивидуально и по возможности откликаются на подобные случаи.-0-