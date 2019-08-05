В Жлобинском районе уничтожили 2,5 т конопли

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе уничтожено 2,5 т дикорастущей конопли, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Плантация была обнаружена возле деревни Верхняя Олба, в 250 м от сенобазы. Росла конопля на площади 1,8 га. Растения измельчили спецтехникой и закопали.

Фото УВД Гомельского облисполкома

К слову, это не первый случай уничтожения конопли в данной местности: недавно в деревне Нижняя Олба на участке 0,87 га ликвидировали свыше 1,7 т.

Как уточнили в УВД, с начала действия специальной программы "Мак" с 1 июня только в Жлобинском районе выявили 42 факта произрастания наркосодержащих растений. Из незаконного оборота выведено более 5,2 т конопли и мака.-0-