В Жлобинском районе в карьере утонула женщина

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе в карьере утонула молодая женщина, сообщили БЕЛТА в Гомельской областной организации ОСВОД.

Трагедия случилась 16 августа около 17.30. Предварительно установлено, что на карьере Вирский вместе с компанией отдыхала 27-летняя женщина. В какой-то момент она вошла в воду и оступилась в глубоком месте.

Спустя время ее тело обнаружили и подняли из карьера водолазы Жлобинской спасательной станции.

По факту трагедии проводится проверка.-0-