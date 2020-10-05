В Жлобинском районе водитель легковушки врезался в дерево и погиб

Фото МВД
5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинком районе легковушка врезалась в дерево. Такую информацию о ДТП разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла утром 4 октября. По предварительной информации, 46-летний водитель Audi 80 ехал по грунтовой дороге в Жлобинском районе. "Мужчина не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль съехал на обочину, где врезался в дерево", - уточняется в сообщении.
От полученных травм водитель скончался на месте аварии.-0-