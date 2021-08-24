В Жлобинском районе водитель похитил с агропредприятия 40 л гидравлического масла

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24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе милиция выявила хищение гидравлического масла, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники ОБЭП Жлобинского РОВД установили факт хищения собственности СУП "Папоротное". Пропажу, 40 л гидравлического масла, обнаружили в хозпостройке у 32-летниго водителя в деревне Папоротное. Мужчина признался, что кладовщик выдавал ему масло для обслуживания грузового служебного автомобиля, а он его присвоил.
Общая стоимость украденного почти Br120. Гидравлическое масло возвращено агропредприятию. В отношении мужчины начат административный процесс по ст. 11.1 КоАП Беларуси.-0-
Сотрудники ОБЭП Жлобинского РОВД установили факт хищения собственности СУП "Папоротное". Пропажу, 40 л гидравлического масла, обнаружили в хозпостройке у 32-летниго водителя в деревне Папоротное. Мужчина признался, что кладовщик выдавал ему масло для обслуживания грузового служебного автомобиля, а он его присвоил.
Общая стоимость украденного почти Br120. Гидравлическое масло возвращено агропредприятию. В отношении мужчины начат административный процесс по ст. 11.1 КоАП Беларуси.-0-